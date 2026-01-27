Erdoğan: Suriye için en doğru yol bellidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için de en doğru yol bellidir" dedi.

Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti. Türk inşaat sektörüne değinen Erdoğan, "Uluslararası müteahhitlik firması listesinde yer alan 250 firmanın 45’i Türk firmalar oldu. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş ikisi ilk 50 arasında yer almıştır" dedi.

Devamla bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, Suriye'de ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini çok önemli bulduklarını ifade ederek, "Suriye için de en doğru yol bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin en önemli uluslararası başarılarından bir tanesine imza atan Türkiye Müteahhitler Birliği’nin siz değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Türk Müteahhitleri, güçlü mühendislik birikimimizi, güvenirliğimizi dünyanın farklı ülkelerine taşıyor.

Türk inşaat şirketleri son yıllarda dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurtdışı faaliyetleri başarıdan başarıya çıkarak bugün hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır.

"İLK 100 FİRMA ARASINA 8 TÜRK FİRMASI GİRDİ"

Dünyanın 138 ülkesinde 12816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firması listesinde yer alan 250 firmanın 45’i Türk firmalar oldu. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş ikisi ilk 50 arasında yer almıştır.

45 Türk firmamızın 20,8 milyar doları buldu uluslararası projelerden elde ettikleri gelir. Teknik müşavirlik şirketlerimiz 3127 adet uluslararası proje üstlendiler. Projelerin değeri 3,7 milyar doları aştı.

Bu gurur tablosundan ötürü teknik müşavirlik firmalarımızı ve sektörümüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Küresel ölçekte elde edilen bu başarılar mevcut ekonomik konjünktürde çok daha anlamlı hale geliyor.

2025 küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı dünya ekonomimizi zorlayan bir dönem olarak kayıtlara geçti. Kuzeyden güneye etrafımızın yangın yeri olduğunu hepimiz görüyoruz.

"ENFLASYON SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ"

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur.

Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.

Suriye'de eski rejim döneminde çöken devlet sistemi yeniden ayağa kalktı. Sosyal ve siyasal alanda umut verici gelişmeler yaşanıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın son yayınladığı kararnameden memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin zenginlikleri halkın refah seviyesini artıracak faydalı işler için harcanacak.

"DEVLET İÇİNDE AYRI SİLAHLI GÜÇ, PARALEL ORDU OLMAZ"

Suriyeli kardeşlerimiz barış istiyor. Suriyeli çocuklar artık silah ve bomba sesi duymak istemiyor. Kimsenin Suriye halkına yeni bedeller ödetme hakkı yoktur. Terörün, silahın miadı dolmuştur. Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz.

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için de en doğru yol bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum."