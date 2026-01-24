Erdoğan: "Suriye ordusu, terör örgütünü işgal ettiği yerlerden çıkarıyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında ve Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

"500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.

DEVLET HASTANESİ VE MİLLET BAHÇESİ

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Aralarında 75 yataklı Çine Devlet Hastanemizin, Didim Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasının, Nazilli'de 40 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin de olduğu diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler, 276 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon projesi, yangın havuzu ve göletlerin de Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum.

SURİYE VE SÜREÇ

Ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Zalim rejim devrildi. Zulüm bitti. Elinde bir milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine, Türkiye’nin çok yakın dostu olan bir hükümet geldi.Cumhurbaşkanı Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkarılıyor. Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz, yeni Suriye’nin asli parçası oluyor; hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz de aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor.DEAŞ denilen terör örgütüyle eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir mücadele yürütülüyor.

Halep'te, Hama'da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir, bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak, oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız."