Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı, imar çalışması başlamalı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile imza töreninde konuştu ve "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" dedi.
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