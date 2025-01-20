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Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı, imar çalışması başlamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile imza töreninde konuştu ve "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" dedi.

Güncel
  • 20.01.2025 18:37
  • Giriş: 20.01.2025 18:37
  • Güncelleme: 20.01.2025 18:41
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı, imar çalışması başlamalı

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" dedi.

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