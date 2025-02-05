Erdoğan: "Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabalarımıza Almanya’nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Görüşmeden sonra Erdoğan ve Steinmeier ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye Almanya ticari ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

"TERÖRLE MÜCADELE, DÜZENSİZ GÖÇ, VİZE MESELESİ, SAVUNMA SANAYİİ KONUŞAR GÜNDEMİMİZDEYDİ"

"Ticari ilişkilerimiz oldukça güçlüdür. Ticaret hacmimizi artırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayii ve Almanya’daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizdeydi. Bu vesile ile Almanya’da 23 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk toplumunun güvenliği refahı ve esenliği Almanya ile gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin artığını müşahede ediyoruz. Bu durum Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ DE GÖRÜŞMELERİMİZDE YER ALDI"

Terör örgütleri ile mücadele konusuna da özellikle değindik. Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki başat konumu ışığında Türkiye birlik ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzer atılması gerekenler adımlar üzerinde durduk.Bugünkü istişarelerimiz mücbir coğrafyamızda barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki son durum ve Ukrayna’daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur.

"ALMANYA'NIN DA GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Bu minvalde Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya’nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze’de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ukranya’daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da Alman mevkidaşımla istişare ettik. Bu düşüncelerle sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

STEİNMEİER: "BİZ DE GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier da konuşmasında "Biz de Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin olarak da Steinmeier, "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi.

Steinmeier ayrıca “Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz. Fakat ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Cumhurbaşkanı ile şu konuda hem fikiriz. Biz bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz. Barışçı ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede.” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yardımları sürdüreceklerini söyleyen Steinmeier, yeniden inşa için verilecek 140 milyon Euro'luk kredinin ilk dilimi kararlaştırıldı. Bu kapsamda depreme dayanıklı okulların inşası gerçekleşecek” dedi.