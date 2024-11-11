Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Erdoğan'ın uçağı, sabah saatlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.

Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 08.45'te Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Ortadoğu'da artan gerilimin düşürülmesi adına düzenlenen toplantıya katılacak Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.