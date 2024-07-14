Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Görüşmeyle ilgili detaylara yer verilmedi.

FİDAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya gelmişti. Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında 'Suriye ile normalleşme' süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz" demişti.