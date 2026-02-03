Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.