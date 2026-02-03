Giriş / Abone Ol
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Dünya
  • 03.02.2026 18:19
  • Giriş: 03.02.2026 18:19
  • Güncelleme: 03.02.2026 18:36
Kaynak: DHA
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

