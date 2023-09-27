Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Erdoğan, Suudi Büyükelçi Abualnasr’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr’ı kabul etti.

Güncel
  • 27.09.2023 19:24
  • Giriş: 27.09.2023 19:24
  • Güncelleme: 27.09.2023 19:27
Kaynak: iHA
Erdoğan, Suudi Büyükelçi Abualnasr’la görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr’ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

British Museumdan çalınan Türkiye kökenli eserlere ilişkin imza kampanyası başlatıldı
BirGün'e Abone Ol