Erdoğan talimat verdi: Tartışmalı savunma sanayii teklifinin görüşmeleri ertelendi

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

Komisyonda Altınsoy'un sunumunun ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Komisyon görüşmeleri devam ederken dikkati çeken bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapatıldı.

TEKLİFİN GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENDİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yeniden değerlendirileceğini belirterek görüşmelerin ertelendiğini açıkladı.

Güler, açıklamasında, "Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz. Bütçeden sonra üzerinde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır" ifadelerini kullandı.