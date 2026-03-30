Erdoğan talimat verdi: Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme

Trafik cezaları gündem yaratmaya devam ediyor. Şikayetlerin çığ gibi büyüdüğü trafik cezaları tartışması, iktidar içinde fikir ayrılıklarını da gün yüzüne çıkararak yeni bir düzenlemenin kapısını araladı.

Milletvekilleri ve AKP'li siyasetçilere adeta şikayet yağdı. Konu önce AKP strateji toplantısında daha sonra ise Kabine’de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre göre; bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.