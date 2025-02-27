Erdoğan talimat vermişti: MSB, Özgür Özel'in açıklamalarını yargıya taşıyacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri, partisinin son grup toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan 5 teğmene ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu belirtmişti.

Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını kaydeden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirmişti.

Özel, şunları söylemişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Özel'in açıklamalarını hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün (26 Şubat) yaptığı açıklamada, "Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.