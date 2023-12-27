Erdoğan taraflarla bir araya gelecek: Toplantı öncesi Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları kapsamında bugün saat 16.30'da taraflarla bir araya gelecek. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Öte yandan toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türk-İş'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından ayrı ayrı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay, istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında, bugün taraflarla bir araya gelecek.

Beştepe'de saat 16.30'da yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsilcileri katılacak.

Toplantının ardından yeni asgari ücretin Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TÜRK-İŞ’E ASGARİ ÜCRET ZİYARETİ

Toplantı saati beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, Türk-iş Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

IŞIKHAN VE ATALAY HANGİ MESAJLARI VERDİ?

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti. Işıkhan, burada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Başkanı Atalay da "Eğer uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız" dedi.

"TALEBİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Asgari ücret taleperinini bugün toplantıda açıklayacaklarını kaydeden Atalay, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Bugün rakam açıklanır mı bilmiyorum. Uzlaşırsak masada oturur konuşuruz. Burada kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Zaten bu komisyon adil bir komisyon."

Atalay, asgari ücretin bugün açıklanıp açıklanmayacağını bilmediğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.