Erdoğan tarih verdi: "Adaylarımızı açıklayacağız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili mesaj veren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra 15 Aralık'tan itibaren adaylarını açıklamaya başlayacaklarını söyledi. Erdoğan, Hamas hakkındaki görüşlerini de tekrarladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Erdoğan, MHP ile ortak hareket edeceklerini belirtirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceklerini ve 15 Aralık'tan itibaren adaylarını açıklamaya başlayacaklarını söyledi:

"Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız."

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Konuşmasında ağırlıklı olarak İsrail’in Gazze işgalini değerlendiren Erdoğan, Hamas’a ilişkin sözlerini tekrarladı:

“Ben uluslararası toplumun ne diyeceğine bakmıyorum. Ben bir kul olarak üzerimize düşen görev nedir buna bakıyorum. Bunlar Hamas’a ‘terör örgütü’ diyorlar. Hamas Filistin’in bir gerçeğidir, terör örgütü değildir. Hamas bir siyasi harekettir ve siyasi parti olarak girdiği seçimlerden galip çıkmış olan bir harekettir. Ama bize bunu zorla dayatıyorlar ki ‘illa terör örgütü’ deyin. Hayır, sizin demenizle biz Hamas'a ‘terör örgütü’ demeyiz.

Seçim kazanmış olan bir siyasi hareket var önümüzde. Siz kalkıyorsunuz, Gazze’yi açlıkla terbiye etmeye yöneliyorsunuz. Siz kalkıp Gazze'yi tamamıyla yerle yeksan edip bu şekilde terbiye etmek istiyorsunuz. İlaç vermiyorsunuz, susuz bırakıyorsunuz, elektrik vermiyorsunuz, bu şekilde bir terbiyeyle Hamas’ı ademe mahkum etmek istiyorsunuz. Biz buna katılamayız. Şu anda İsrail tam bir devlet terörü estiriyor. Nerede Batı, nerede Amerika? Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bunları konuştu. Konuştu ama Batı hala sessiz. İşte bunlar bizim canımızı yakıyor."

BIDEN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme olup olmayacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz İstanbul'a dönerken Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da Washington'a hareket etti ve yedili grup olarak Amerika'daki temaslarını sürdürecekler. Bu temaslarda ne gibi bir netice aldıklarını görüşmelerden sonra bana bildirecek. Temennimiz odur ki, Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’deki yaşananlar ile ilgili İsrail lehine tavrının sona ermesi noktasında, bu yedili grup bir netice alsın. Aldıkları bu neticeyle de İsrail'e barış için baskı yapabilsinler. ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz."

Yedili Temas grubunun ABD'nin ardından Kanada'ya geçeceğini belirten Erdoğan, F-16 meselesiyle ilgili de mesaj verdi:

"Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA-SİHA kameraları meselesinde tutturmuş 'İsveç'te İsveç'… ABD de aynı şeyi söylüyor. Senin kongren varsa, benim de parlamentom var. Sen kongreden geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de parlamentom var. Parlamentomdan geçmeden benim de böyle bir adımı atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu."

NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptıkları görüşmenin faydalı geçtiğini belirten Erdoğan, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" dedi.

Enerji alanında imzalanan anlaşmalardan da bahseden Erdoğan, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer enerji santralini de hatırlatarak "Bu işbirliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN PROVOKASYONA GELMEMELİ"

Ermenistan ve Azerbaycan'ın, yayınladıkları ortak açıklamayla barış anlaşması imzalama niyetlerini ortaya koymaları için "Yakalanan barış fırsatını değerlendirmesi ve Ermenistan’ı yanlış yönlendiren ülkelerin tuzağına düşmemesi Ermenistan’ın çıkarına olur. Azerbaycan ile kurulacak barış temelli ilişkiler Ermenistan için en iyi seçenektir" diyen Erdoğan, Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı personel taşıyıcı göndermesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Fransa'nın bu yaptığı iş sadece tahriktir. Fransa şunu bilmeli ki, Ermenistan'a iyilik yapmıyor, Tam aksine kötülük yapıyor... Hiçbir netice alacaklarından değil, sadece Ermenistan'ı kandırıyorlar. Ermenistan yönetimi yakın geçmişte yaşadıklarından ders almalı ve bu provokasyonlara gelmemelidir."