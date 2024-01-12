Erdoğan tarih verdi: Ankara adayı ne zaman açıklanacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü (14 Ocak) Ankara merkezli olmak üzere partisinin kalan büyükşehir ve illerdeki belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını bildirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazaetcilerin sorularını yanıtladı.

Burada yaptığı açıklamalarda yerel seçimlere değinen Erdoğan, partisinin Ankara adayını 14 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Değerli arkadaşlar İstanbul merkezli olarak bazı illerin açıklamalarını yaptık. Pazar günü Ankara ve kalan illerin açıklamalarını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz.

Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar.

Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İSRAİL'İN YARGILANDIĞI SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı soykırım davasının sorulması üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor" dedi.

Kızıldeniz'deki gerilime de değinen Erdoğan, "Bu yapılanların hepsi (ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırıları) orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta" ifadelerini kullandı.