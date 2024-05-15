Erdoğan: Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda

Enflasyonla mücadele programı kapsamında açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne yönelik konuşan Erdoğan, "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi.

Erdoğan, TOBB Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritalarını belirlediklerini, son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguladıklarını söyledi.

Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceklerini bildiren Erdoğan, "Ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz" dedi.

Kamuda tasarruf paketine ilişkin de konuşan Erdoğan, Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır" ifadelerini kullandı.