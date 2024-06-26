Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyarette bulundu. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YOĞUNDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile de görüştü.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erbaş'ı kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili detaylar açıklanmadı.

Öte yandan yine bugün Erdoğan ve Bahçeli, siyasette normalleşme tartışmalarının olduğu dönemde ilk kez yüz yüze görüştü. Erdoğan, söz konusu görüşmeyle ilgili "Gerek Sayın Bahçeli gerekse şahsım yapılan saldırıları açık şekilde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır, bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Biz CHP'nin eski kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini istiyoruz" demişti.