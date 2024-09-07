Erdoğan, teğmenleri hedef aldı: "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Hepsi temizlenecek"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu.

Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninin ardından bir grup teğmenin bir araya gelerek yemin etmesine değindi. Teğmenleri hedef alarak "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye soran Erdoğan, bu askerlerin TSK'den 'temizleneceğini' söyledi:

"BİRKAÇ TANE KENDİNİ BİLMEZ TEMİZLENECEK"

"Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir. Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız. Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız."

"ORDUMUZ ÖZÜNE DÖNDÜ"

TSK için 'peygamber ocağı' diyen Erdoğan, "Türk askerinden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Ordumuz yanlış ellerde kaldı. FETÖ'cü vatan hainleri ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirildi. Başörtülü subay annelerini kışlalara almadılar. 15 Temmuz'da biz bu hainlerin hepsini temizledik. Ordumuz özüne döndü. FETÖ'cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlenen ordumuz, vatan savunmasında destanlar yazıyor. Ordumuzun tekrar yıpratılmamasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Erdoğan, AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin her alanda gücünün arttığını öne sürdü. Kendisi için en önemli sıfatın 'imam hatipli olmak' olduğunu belirten Erdoğan, "Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek eseri söyle deseler, tereddüt etmeden 'imam hatip okulları önündeki engelleri kaldırmak, imam hatiplerin sayılarını ve eğitim kalitesini artırmaktır' derim" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇTUK, DENİZ OLDUK"

"Yeni tohumlar attık ve onları Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk. Sen varsın ve işte buradasın. Eskisinden daha çok, daha güçlüsün. Sen varsan ezan yurdumun üstünde ebedi inleyecek, ebedi okunacak. İstiklal Marşı'nın kılavuzluğuyla bu yolda yürüdük.

"BU TOPRAKLARDAN MÜSLÜMANLIĞI ALIRSANIZ GERİYE BİR ŞEY KALMAZ"

Bu ülkenin her vatandaşı bizim için değerli, her bireyi gözbebeğimizdir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. Bu ülkenin her okulu çok değerlidir. İmam hatipler, her safhası mücadelelerle dolu yüzyıllık hikayesinde eserlerle doludur. İmam hatipler, cihat meydanı boş kalmasın diye var. Biz, vatanımız hep olsun, vatanımız müslümansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan ezanı, müslümanlığı, camiyi çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Memleket kalmaz.

İmam hatip mücadelesi, bir vatan savunmasıdır. Bir varlık yokluk mücadelesidir. 100 yıl önce toplarıyla, uçaklarıyla tanklarıyla geldiler ama bu aziz toprakları işgal edemediler. Bu milleti imanından koparmadan işgal edemeyeceklerini anladılar."

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından izleyiciler tekbir getirdi.

Sosyal medyanın 'kötü emel sahiplerinin' elinde 'işgal silahına' dönüştüğünü öne süren Erdoğan, "Bu işgal saldırısını püskürtecek, imanını ve vatanını en önde savunanlar sizler olacaksınız" dedi.

"HAMAS, TÜRKİYE'Yİ SAVUNUYOR"

İsrail'in Filistin'deki katliamlarından da bahseden Erdoğan, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine değindi. Gazze'de 'yayılmacı siyonizm ile vatanlarını koruyan müslümanların' mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail eğer bu şekilde devam ederse Ramallah'ı da işgal ettikten sonra sıra başka yerlere, Lübnan'a, Suriye'ye gelir. Biz onun için 'Hamas, müslümanlar adına direniyor, Türkiye'yi savunuyor' diyoruz. İsrail'in devlet terörünün arkasında durmak bizim için milli bir meseledir. İsrail'in devlet terörünü durduracak yegane adım, İslam ülkelerinin ittifakıdır. Mısır ile başlattığımız süreç, Gazze'nin hayrına olacaktır. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleteceğiz."