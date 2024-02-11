Erdoğan, Tekirdağ'da 'özeleştiri' verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da özeleştiri vererek, "14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik" dedi ve ekledi: "Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "8 ay önce Tekirdağlı kardeşlerimizle birlikteydik. 14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik" ifadelerini kullandı.

Buradaki konuşmasında özeleştiri veren Erdoğan, "Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde telafi etmeye var mıyız?" diye konuştu.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Becereksizlik, işbilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyo, çöküyor, çürüyor" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "CHP'nin idare ettiği şehirlerimizde vatandaşlarımızı bırakın vizyoner projelerle çalışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor. Düşünebiliyor musunuz, millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla, asfalt dökmemekle, yol yapmamakla övünebiliyor. Kimi belediye başkanı olduğu şehre fırsatını bulursa veya yolu düşerse uğruyor, yönetimdeki zaafiyetlerini ise ya hükümete ya vatandaşa keserek kendi kusurlarını örtmeye çalışıyor."

PARTİSİNE YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere 50 gün kaldığını belirten Erdoğan, "50 gün boyunca her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Ana kademe çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Kadın kolları, çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Gençler çok daha fazla çalışmaya var mıyız?" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI SALDIRI

Erdoğan, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin de konuştu.

"İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir" diyen Erdoğan, "Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız" dedi.

"EMANETİ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİZ"

"Elbette her fani gibi bizlerin de eksiği, hatası, gücünü aşan sebeplerle ortaya çıkan bazı aksaklıklar olabilir" diyen Erdoğan, "Gün olacak bizler de emaneti sahibine teslim edeceğiz. İlanihaye yaşamak var mı, yok" ifadelerini kullandı.