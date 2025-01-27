Erdoğan: Terör baronları için yolun sonu görülmüştür

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, açıklamasında, "Bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik, askere kurşun, polise molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu gençlik, yüreği kendi devletine, kendi halkına kinle, nefretle, öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Bu gençlik, 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik, fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir. Bu gençlik, bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık milli bir gençliktir."

"Yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bu gençliği şu an karşımda görüyorum" diyen Erdoğan, "Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim böyle bir gençliğin önü kesilmeyen çağlayan misali doludizgin gelmenin gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

"Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür" diye konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz."

Erdoğan, şunları kaydetti: "Sadece belli kesimlerin değil; Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötemizde tesis edeceğiz. Bu ülkenin gençlerini yan yana huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."