Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjdeleri alabilirsiniz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör belasından kurtulacağız, her an müjdeleri alabilirsiniz" dedi.

Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuştu.

Konuşmasına, kadına yönelik şiddetle müdadele konusunda mesajlar vererek başlayan Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini savundu. Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor" dedi.

Erdoğan, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden birinin "alkol bağımlılığı" olduğunu savundu. Devamla LGBT+ bireyleri hedef alan Erdoğan, "LGBT denilen sapkın akımların toplumu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde isim vermeden PKK'nin kongresini topladığını duyurduğu açıklamaya değinen Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim inancımızda, geleneğimizde, tarihimzde anneler kutsal bir yere sahiptir. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir.

Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız."