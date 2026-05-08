Erdoğan: Terörsüz Türkiye bir mevzidir, bu mevzinin karargahı Cumhur İttifakı'dır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç hakkında yağtığı açıklamada "Bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır" dedi.

Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde "yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler" arasına adını gururla yazdırdığını ifade etti.

"Türkiye'nin geçmişte yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu" belirten Erdoğan, "Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir" iddiasını dile getirdi.

"İHANETE, KUMPASA MARUZ KALDIK"

Erdoğan, sözlerinde öne çıkan başlıklar şöyle:

"1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul ailesini yürekten kutluyorum. Sektördeki 4 bin 500'ü aşkın firmanın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi, kuruluşlarımızı, içtenlikle tebrik ediyor, mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine, savunma sanayimizin tüm emektarlarına aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im sizlerin başarılarınızı daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz hem dost ve kardeşlerimiz hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın.

Fuarda sahip oldukları yeni özelliklerle göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur: Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan sadece dost bildiklerimizden değil içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zamanda sureti aktan görünen truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik."

ÖZGÜR ÖZEL'E FUAR ZİYARETİ TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuar ziyareti hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayimiz ne zaman kabuğunu kırsa, büyük bir adım atsa, birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dedileri, dışarıdan almak daha kolay dediler, savunma sanayi yatırımları verimli değil dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz ve ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsade etmedik."

SÜREÇ MESAJI

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç hakkında da konuştu.

Sürecin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün iç kalemizi tahkim etmek yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşaasını hedefleyen büyük bir vizyonuın adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgasında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkar bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır.

"TÜRKİYE, ÇOK NET BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR"

Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hakettiği hedeflerdir. Bu hedefe ezber kalıplarla değil basiretli, cesaretli, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı özgüvenli yaklaşım ile kararlı adımlarla varılabilir. Türkiye, devleti ve milletiyle yaklaşık yarım asırlık başarılı mücadelesinin ardından terörden kurtulma iradesini ortaya koymuş, Terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilemiştir. Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramnların aziz hatırası kutlu emaneti vardır. Bu iradenin temelinde 'vatan sağ olsun' diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Şehit eşleri, şehit çocukları ve şehit yakınları vardır. Gazilerimizin fedakarlıkları vardır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır."