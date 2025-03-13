Erdoğan: "Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin şahsında Gazi Meclisimizin çatısı altında milli iradenin temsilcisi olarak fedakarca görev yapan milletin emanetini yere düşürmeyen eskisi ve yenisiyle tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum.

Burada görev yapmış, milleti layıkıyla temsil etmiş, ancak daha sonra ebediyete intikal etmiş milletvekillerini de rahmetle anıyorum. Neredeyse yarısına geldiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum.

Siyaset millete hizmet etme yoludur. İktidar muhalefet farketmeksizin hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bir eksiğimiz hatamız olursa da bunun hesabını bu dünyada ebedi alemde de veremeyiz. Milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden taşımamız büyük önem arz ediyor. Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefet de yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin katkılarına kulak tıkamadık. Yasama faaliyetlerinde daha iyi daha güzeli ülkemiz ve milletimiz için yapma gayretinde olduk.

Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem arz ediyoruz. Uzlaşalım el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.

"BEKLENEN NETİCENİN SÜRATLE ALINACAĞI KANAATİNDEYİM"

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, Meclisteki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle, Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dağı suhuletle aşılmış olduk. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz.

Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz. İnşallah bu sefer menzili maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyoruz. Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine üstüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraber gönderelim."