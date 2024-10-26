Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da konut teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, "2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak" dedi.

Devamla, iç politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak her şeyi hesaba kattıklarını, "bin düşünüp bir söylediklerini" belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye 6 Şubat'ta tam anlamıyla asrın felaketini yaşamıştır. Haiti'deki depremden 15 kat büyük enerji ortaya çıkaran bir depremle sarsıldık. Bu depremden Hatayımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkım oluştu. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği yaşadık. Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ayda 180 bin konutumuzun yapımına başladık. 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 1900 şantiyede ve 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz çalışıyor. 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesini yaptık. 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Bugün de toplam 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekip hak sahiplerine teslim ediyoruz. 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yeni evlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. 11 ilde ise 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yıl 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha teslimini yapacağız. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız.

"EVİNE GİRMEYEN HAK SAHİBİ KALMAYACAK"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. (Deprem bölgesi) Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. 2026 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak. Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak.

Gelişmiş denilen ülkelerin daha küçük afetlerde nasıl zorlandığını görüyoruz. Devletimizin organizasyon kapasitesini görüyoruz. Şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademiz görünüyor. Yeniden daha güçlü Anadolu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye diyoruz, bu yüzde Türkiye Yüzyılı diyoruz. Ne kandan gözyaşından beslenen terör baronları, ne emperyalizmin uşakları, ne de terör devletleri... Bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı'nı durduramaz.

"BİN DÜŞÜNÜYOR BİR SÖYLÜYORUZ"

Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık köklü hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak her şeyi hesaba katıyoruz.

Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm imkanları kullanarak terörün, şiddetin olmadığı huzur, demokrasi ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"İSRAİL BÖLGESEL ÇATIŞMA İSTİYOR"

Bu topraklar üzerinde nice asırlar üzerinde Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar, nifak tohumu sokamayacaklar, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, siyonist İsrail hükümeti bölgesel çatışmanın ateşini yakmaya çalışıyor. Bu oyuna gelinmemesi çok önemlidir. İsrail bu kafayla bir yere varamayacaktır. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz."