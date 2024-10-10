Erdoğan Tiran'da Namazgah Camii'nin açılışını yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran’da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunaları söyledi:

“2015 yılında temelini attığımız Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerim için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum.Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan kadim ile teknolojiyi bütünleştiren bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir.

“İSRAİL YÖNETİMİ ÇOCUK, KADIN, GENÇ YAŞLI DEMEDEN SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR”

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi çocuk, kadın, genç yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur. Netanyahu hükümeti Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyetinin olmadığını tekrar göstermiştir. Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum.”