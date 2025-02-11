Erdoğan Trump’ın sözlerine sessiz

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi ABD’nin “devralacağı”nı açıkladığı işgal planına karşı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sessizliğini koruyor.

Trump’ın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı Gazze açıklamaları dünyanın gündemine oturdu. Başta Filistin olmak üzere pek çok ülkeden ve Birleşmiş Milletler'den tepkiler geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelen Erdoğan ise konuya hiç değinmedi. Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, Trump’ın açıklamalarına tepki gösterirken, Erdoğan'ın Trump'ın sözlerine hiç değinmeyerek Gazze'de ateşkesin korunmasından ve iki devletli çözümden söz etmesi dikkat çekti.

Steinmeier “Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne göndermek şeklindeki öneriler endişeye ve korkuya neden oluyor. Böyle öneriler uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Biz de Almanya olarak iki devletli çözümü savunuyoruz” dedi. Erdoğan ise Trump’ın Gazze açıklamasına hiç değinmeden “Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı. Trump’ın Gazze planına karşı AKP hükümetinden verilen cılız tepki ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “abesle iştigal” sözleri oldu.

Öte yandan Trump’ın Gazze’yi devralmaya yönelik yaptığı açıklamanın ardından CHP, Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek mitingi yapmak için başvuruda bulunmuştu. İstanbul Valiliği ise “Nehirden denize özgür Filistin yürüyüşü” adı altındaki mitinge “belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları” arasında olmadığı gerekçesiyle başvuruya olumsuz yanıt vermişti.