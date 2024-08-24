Erdoğan: "TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne konuşuyor.

TSK'nin ve donanma gücünün artırılmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, 'mavi vatan vurgusu yaptı.

Erdoğan, yeni açılan tersane hakkında şunları söyledi:

"Mavi vatandaki gücümüzü korumak için güçlü bir donanmaya sahip olmamız gerketiğinin bilincindeyiz. TSK'yi her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Piri Reis Denizaltında şu ana kadar modernizasyon çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.

Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Sadece deniz platformlarına sahip olmak güçlü bir donanma için sahip değildir. Gerçek bir deniz gücü demek, modernizasyon için gerekli tersanelere sahip olmayı da gerektirir.

Türkiye bunların çok daha fazlasını başaracak kapasitededir. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir TSK için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi yok."

"138 YILLIK HAYALİMİZ"

Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan ve inşa eden az sayıdaki ülkeden biri olduğunu öne süren Erdoğan, "138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEM projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEM projemizle ilgili çalışmalarımız kendi mecrasında ilerliyor" diye konuştu.