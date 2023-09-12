Erdoğan tüm partileri yeni anayasa için müzakereye çağırdı, CHP'den yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Başarır, "Yeni anayasanın toplumun tüm bireylerini kapsayacak olması lazım. Yani Erdoğan’ın gözüyle değil 85 milyonun gözüyle hazırlanmalı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 43’üncü yıl dönümünde tüm partileri yeni anayasa için müzakereye çağırdı.

Erdoğan, “Parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz, onlar da bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak. Tüm siyasi partilere, STK’lara sesleniyorum; gelin konuşalım, müzakere edelim. Ama bu süreçten kaçmayalım. Yeni anayasa sihirli bir değnek gibi, ülkenin siyasi ekonomik yapısını bir anda değiştirip Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecektir. Ancak insanların doğrudan gelen hak ve özgürlüklerinin, bütün bunları bir meşruiyet zemininde kuşanan Türkiye'ye çok şey katacağı açıktır" ifadelerine yer verdi.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Gerçek Gündem’e konuşan Başarır, “Anayasa’dan bahsediyoruz, bir uzlaşı metninden bahsediyoruz. Orada bile iki partinin yaptığını söylüyor. Gerçek bir anayasa için tüm gruplar oturur, gerçek bir çalışma yapar ve ortaya koyar. Toplumun yüzde 90’ının kabul edeceği özgürlükçü, hukukun üstünlüğünün önünü açan birçok mağduriyete son verecek anayasa mı? Yoksa gündemi değiştirmek için her zaman ortaya attığı bir Recep Tayyip Erdoğan davranış biçimi mi? Böyle bir anayasa meşru değildir. Meşru bir anayasa toplumun en az yüzde 90’ını kapsar. Bu konuda kendisini samimi göremiyorum. Klasik bir Recep Tayyip Erdoğan davranışı” dedi.

Başarır konuşmasına şöyle devam etti:

“Hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin ilkelerinin egemen olması için yeni anayasanın çok geniş kapsamlı uzlaşı ile yapılması gerekir. Bunun için de tüm tarafların samimi olması lazım.”

Başarır, Erdoğan’ın “tüm gruplarla görüşeceğiz” açıklamasına ilişkin olarak ise “parti olarak bunu değerlendirir ve bir karar veririz” diye kaydetti.

Başarır, son olarak 1982’de darbe hükümeti tarafından hazırlanan ve yürürlüğe sokulan Anayasa’nın bir darbe sonucunda antidemokratik yöntemle gelen bir anayasa olduğunu hatırlatarak “Tüm toplumu kucaklayacak, çağdaş bir anayasa tabii ki bir ihtiyaçtır ama dediğim gibi bununla ilgili toplumun tüm bireylerini kapsayacak olması lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ın gözüyle değil 85 milyonun gözüyle hazırlanmalı”