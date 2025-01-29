Erdoğan, "Turizm Bakanı'nı görevden alacak mısınız?" sorusuna yanıt vermedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, toplantının ardından bir gazetecinin "Kültür ve Turizm Bakanı'nın istifası söz konusu mu ya da bir görevden alma söz konusu olabilir mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

BAHÇELİ, BAKANLIĞI ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Kartalkaya'da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği ve Bolu İl Özel Dairesi'ne eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Otel sahibinden il özel dairesine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini kurumsal veya kişisel olarak ukdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler" demişti.

Bahçeli şunları söylemişti: "Pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, oteldeki eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, eksiklikler ile ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole geçirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın polemik çarkı döndürüp oraya buraya çamur atmasını; ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiren imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunun isabetli ve doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim."