Erdoğan "Türk Dünyası Vizyon Belgesi" töreninde konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında CHP'yi ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir" dedi.

Erdoğan, Türk devletleri ile ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmasını noktalarken AKP'ye İYİ Parti'den geçen Kürşad Zorlu'ya teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin tanıtım töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi gününü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

"CHP TÜRK DÜNYASINA ŞAŞI BAKIYOR"

Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerini koruyan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya sürgün edildi ya darağaçlarının kurbanı oldu.

Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımız ötesinde değil, 1940'ların tek parti döneminde de yasaklanmıştı. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor, tabutlukta işkence görmek anlamına geliyordu. Boraltan faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan faciası hem milletimizin hem Azerbaycan Türklerinin iyileşmesi uzun yıllar açan derin yaralar açmıştır. CHP, Türk dünyasına hala şaşı bakmayı sürdürmektedir.

Karabağ'ın 44 gün süren vatan muharebesinde bunu bir kez daha gördük. Türkiye'yi Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar. CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı. Tıpkı 1945 yılında Boraltan faciasında olduğu gibi Karabağ'ın azatlık mücadelesinde milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar.

Yeni genel başkanın geçtiğimiz günlerde elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurmaya çalışması bu zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür.

"BU BÜYÜK ÜLKEYİ İÇİNE KAPATTILAR"

Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar bu büyük ülkeyi içine kapattı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren Özal olmuştur. 1990'ların hemen başında Sovyetlerin dağılmasıyla yeni bir dönem başladı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuşurken, tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. 1992 senesinde Türkiye'nin girişimleriyle Türk Dili Konuşan Ülkeler devlet başkanı zirveleri düzenlenmeye başladı.

Merhum Özal'dan sonra rahmetli Demirel de büyük önem vermiştir. Bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır.

Türk devletleri ile ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamlı vizyon belgesini hayata geçirmek için bir düşünce merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Merkezimizin Türk dünyasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."