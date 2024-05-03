Erdoğan: "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin konuştu.

Erdoğan, siyasette yumuşamaya ihtiyaç olduğunu ve kendisinin de CHP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Bu adımın atılmasıyla Türkiye'de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini öne süren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından 208 gün sonra ticaretin tamamen durdurulmasını da değerlendiren Erdoğan, "Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi yok fark ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" dedi.