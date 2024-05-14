Erdoğan: Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir

"Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım politikasına yönelik eleştirileri hedef aldı. Erdoğan, "Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir" diye konuştu. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışın suni artışlar olduğunu savunan Erdoğan, "Ani fiyat artışlarında piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Tarım politikalarının değersizleştirilmek istendiğini savunan Erdoğan, "Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir" dedi.

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışlara yönelik konuşan Erdoğan, "Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni artışlar araştırıp inceledik. Ani fiyat artışlarında piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörü için yeni destek politikalarının yürürlüğe girceğini bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Gönüllerimizi buluşturan Tarım Bakanlığı'mıza ve ziraat odaları birliğine teşekkür ediyorum. Alın teri ile toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim milletime sizlerin yokluğunu yaşatmasın. Demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da öne atılanların en başında çiftçilerimiz vardı. Birileri bankamatiğe koşarken çiftçi kardeşlerim 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi. Elindeki tüm imkanlarla darbeci hainlere karşı koyan çiftçilerimizin vatanperverliğini unutmayacağız.

"TARIM POLİTİKAMIZ DEĞERSİZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Türkiye'yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini beraber verdik. Üretimde ve ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye yüzyılını da yine çiftçilerimiz ile omuz omuza inşa edeceğiz. Yüce Allah bizleri topraktan yarattı. Ondan elde ettiğimiz nimetlerle hayatımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'nin tarım politikası değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bu iddia çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Türkiye'de tarım bitti demek sadece bir cehaletin değil art niyetin de işaretidir.

Tarımsal verilerin ülkemizin son 21 yılda nereden nereye geldiğini çok net ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. Tarımsal hasılamızı 69,2 milyar dolara yükselttik.

"FİYAT ARTIŞLARINDA PİYASA KOŞULLARINDAN ZİYADE FIRSATÇILIK VAR"

Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni artışlar araştırıp inceledik. Ani fiyat artışlarında piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız. Hayvancılıkta da şikayetleri giderecek yeni politikaları da yürürlüğe koyuyoruz."