Erdoğan: "Türkiye demokratik bir ülkedir. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkeyiz"

AKP İstanbul Teşkilatı iftar programında konuşan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece dair açıklamalarda bulundu ve muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca "Türkiye demokratik bir ülkedir. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkeyiz. Bırakın hukuk işlesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma için her şeyi yapıyorlar. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde gerilim havası oluşturmaya çalışıyorlar.

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır. Özgür Özel neden korkuyorsun? Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden asla memnun değiliz. Sokaklara çıkarak, yanına sol örgütleri, marjinalleri alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır. Türkiye demokratik bir ülkedir. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkeyiz. Bırakın hukuk işlesin.

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Demokrasinin hukukun dışında çözüm arayanlara bugüne kadar daima avuçlarını yalamıştır.

Diploma sahtekarlığı dair ortaya akıl, ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Dolarlar, Avrolar fışkırıyor. Yüzlerce milyar liralık korkunç vurgundan bahsediliyor. CHP genel başkanı ve şürekâsı bunların hiçbirine cevap veremiyor. 'Sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet yoktur' diyemiyorlar."