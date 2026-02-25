Erdoğan: Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyenlerin hezeyanları

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyipr Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Emek Sofrası Buluşması İftar Programı"nda konuştu.

İşçilerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık ne de rızkını alınteri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk."

Erdoğan, sözlerini "işçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık" diye sürdürdü.

Erdoğan, "Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık" dedi.

1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik" dedi.

Erdoğan ayrıca "Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma yaşamındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık" diye konuştu. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan etkin şekilde yararlanabiliyor. Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım. Yıllarca örselenen, yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin ülkemizdeki kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz" dedi. Bunun ardından konuyu laiklik tartışmalarına getiren Erdoğan, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı açıklamayı hedef aldı.

"YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE..."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin anayasamızın amir hükümlerine uygun şekilde din ve vicdan hürriyetine sahip olması, inancını kamusal alanda özgürce yaşaması nedense bunlara dokunuyor, bunları adeta zıvanadan çıkartıyor. İşte sizler de inanıyorum ki, üzülerek takip ediyorsunuz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğurulmuş, bin yıldır i'lâ-yi kelimetullahın sancaktarlığını üstlenmiş, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, işçinin memurun, üniversite öğrencilerinin gönül rahatlığıyla cumaya gitmesine, çocukların Ramazan-ı Şerif'in neşesini doya doya teneffüs etmesine laf ediyor, gerici azınlığın provokasyonu gibi son derece çirkin ve çirkef ifadelerle saldırıyorlar. Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz. Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın biz, toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz, inşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz."