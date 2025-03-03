Erdoğan: "Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçilerle İftar Yemeği programında konuştu.

Küresel sistemin sorun ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Varacağı yer veya siyasal patlamalar olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"BU DURUMUN VARACAĞI YER ASKERİ VE SİYASAL PATLAMALAR"

"Savaşlarla iyice derinleşen ekonomik sıkıntıların hala birçok ülkede devam ettiğini görüyoruz. Kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginlik artıyor. Küresel sistem sorun üretiyor. Varacağı yer askeri veya siyasal patlamalar olacaktır. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir

'Dünya 5'ten büyüktür' şiarı ile verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi kendisi soru üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız.

İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. TİKA'mızla, Maarif Vakfımızla, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay, Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızla nerede bize ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne de Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır.