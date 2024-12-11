Erdoğan: Türkiye, Suriye krizine vicdan odaklı yaklaştı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Filistin ve Suriye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ortamına değinen Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık" dedi.

Türkiye'nin Suriye krizine vicdan odaklı yaklaştığını savunan Erdoğan, Baas Partisi'nin devrilmesiyle birlikte Suriye'ye gönüllü geri dönüşlerin de artacağına inandığını söyledi.

Kendisine yönelik 'diktatör' eleştirileri üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. CHP'ye tavsiyem; diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini izlesinler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BM insan hakları beyannamesinin 76. yılı için düzenlenen programda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

Bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan milletimin dayanışma mesajlarını yoluyorum.

61 yıllık zulmün, baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye'nin kahraman halkına da en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

"FARKLI İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE ŞAHİTLİK ETTİK"

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan insan hakları günün mağdur kardeşlerimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Beyanname dünyada en çok referans verilen ama içeriğin uygulanmasında aynı hassasiyetin gösterilmeyen belgedir.

İlan edildiği dönemde insanlık için büyük umut edilen beyanname örselenmiş, gücü elinde tutan devletler tarafından kadük bırakılmıştır. En acı örneği bizim gönül coğrafyamızda yaşandı.

İsrail'in terör estirdiği günün de miladı olmuştur bu beyanname. Bu toprakların asıl sahiplerini sürgün etmeye devam ediyor. Srebrenitsa'da 800 bin insanın hayatını kaybettiği soykırıma kadar farklı insan hakları ihlallerine şahitlik ettik.

"LAFA GELİNCE DEMOKRASİ HAVARİSİ KESİLENLERDEN HİÇBİR SES DUYULMADI"

Suriye'de tarihin en vahşi zulmü yapılırken, lafa gelince demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı.

Bölücü örgütlerin terör eylemlerinde vatan evlatlarımızı şehit verdik. İşkence ile katledilen nice insanımız oldu. 15 Temmuz gecesi 252 insanımız FETÖ'cü hainler tarafından kalleşçe şehit edildi. Eleştiri okları üzerimize yönelirken caniler batılı ülkeler tarafından kollanıp baş tacı yapıldı.

İnsan hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavramdır. Çoğu zaman siyaset mühendisliği projelerinde araç olarak kullanılmakta. Sadece dünyanın belli bölgelerinde uygulanan imtiyazlı haklar olarak algılanıyor. İşin özünde renk köken ve inanç üzerinden daraltılmış bir insan hakları tanımı yapılıyor.

"YÜZ BİNLERCE KÜRDÜ ÜLKEMİZE KABUL EDEN BİZİM HÜKÜMETİMİZ"

İnsan haklarına riayette gerilemenin temel nedeni sınıfsal riyakar politikalardır. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın tasavvur sahibi milletiz. Millet olarak tarih boyunca nerede zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükseltip tavrımızı ortaya koyduk. Musevilere kapısını açıp hayatlarını kurtaran bizdik.

İkinci cihan harbinde nazi vahşetinden kaçan farklı milletlere kapısını açan biz olduk. Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürdü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi.

"KAPIMIZA GELENE KİMLİĞİNİ SORMADIK"

Ülkemiz merhametli bir millettir. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün? diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin? diye sormadık.

Kimliğine bakmadan sadece ülkemizin kapılarını değil gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar biz açtık. Nerede biz masum ve mazlum varsa hakkını savunduk. Zulü alkışlayanlardan değil, bedel ödeme pahasına hakkı tutup kaldıranlardan olduk. Hem Gazze mezaliminde hem Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık.

86 bin tonluk insani yardımla Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerdeniz. Lübnanlı kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla burada da elimizden geleni yapıyoruz. Ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarı ile verdiğimiz yerlerin başında Suriye geliyor. İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer belli, söz ve tutumumuz açıkça ortadadır. Türkiye vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın sorumluluğu neyse zor dönemde bunu yapmaya gayret ettik. Komşularımızı 13 yıl boyunca en güzel şekilde misafir ettik.

Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler de oldu. Eski CHP genel başkanı nazivari nefret söylemleri ile milleti galeyana getirmeye çalışırken vatanlarını bir gecede terk etmek zorunda kalan mazlumlara insafsızca saldırdılar. Bu garibanları hedef haline getirmekten utanmadılar. Üç beş oy için inancımıza yakışmayan tavırlara tevessül ettiler. Kimisi de menfaatlerini korumak için buna sessiz kaldı. Irkçı söylemler karşısında iki kelam etmediler. Mesele Suriyeli mazlumlar olunca konuşmadılar. İnsanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllülük kazandı.

"YILLARCA ŞAHSIMIZA DİKTATÖR İFTİRASI ATTILAR"

Muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenler hem seçimlerde hem insanlık sınavında kaybettiler. Suriye hapishanelerindeki işkence ve ölüm merkezlerine bakınca nasıl bir vahametten dönüldüğü daha iyi anlaşılıyor. Eli kanlı Baas rejiminin son bulması ile inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. İnşallah gönüllü geri gidişlerin sayısı da artacaktır. Faşist çevrelerin bu olumlu iklimi sabote ettiğini görüyoruz.

Bunlar yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de iftira attılar. Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas'ı günah galerisine baksınlar. CHP ne yaparsa yapsın biz gönüllü geri dönüşleri vakarla yürüteceğiz."