Erdoğan: Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, "Bütün gayretimiz, milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin diyedir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitime, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık" dedi.

"Heyecanımızı yitirmiyoruz" diyen Erdoğan, "Sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden, nereye... Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik."