  • 11.12.2025 00:40
  • Giriş: 11.12.2025 00:40
  • Güncelleme: 11.12.2025 00:41
Kaynak: AA
Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

