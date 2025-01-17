Erdoğan: Turpların büyüğü heybede

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına dair ilişkin konuştu.

"Turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur" diyen Erdoğan, "Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin 8. Olağan Konya İl Kongresi'nde konuştu.

"Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne haldeler" diyen Erdoğan, "Milletin dertlerine sıkıntılarına beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan, "Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz. Sayın Özel, siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok" diye konuştu.

Konuşmasında enflasyon ve hayat pahalılığına da değinen Erdoğan, yurttaşlardan "biraz daha sabır" istedi.

"Çoğu gitti, azı kaldı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı olacak" dedi.

Erdoğan ayrıca enflasyonda düşüş için bir kez daha 2025 yılının ikinci yarısını işaret etti.

"HUKUK İŞLEYECEK SİZ DE SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Savcıları tehdit edecek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne haldeler. Milletin dertlerine sıkıntılarına beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok. Şimdi çıkmışlar mahcubiyet duymadan akıl veriyorlar. Rol kapmaya çalışıyorlar. Siyaset üretemediklerini kendileri gibi seçmenleri de görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın partilerinin ve yöneticilerinin durumuna bakıp iç geçirdiklerini görüyoruz.

ENFLASYON MESAJI: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI