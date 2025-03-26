Erdoğan "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" sorusunda topu muhabire attı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı ardından bir gazetecinin "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" sözlerini sordu.

Erdoğan, Nefes gazetesi muhabiri Nisanur Yıldırım'ın "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu, yoksa başka bir şey mi?" sorusunu TGRT muhabirine atarak, "Turpun büyüğünü soruyor, sen anlatıver" dedi.

"HEYBEDE DURAN BÜYÜK TURPLAR ORTAYA DÖKÜLMEDİ"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasına grup toplantısında değinen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diplomayla başlayan, bütün şehri ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son oprasyonla gün yüzüne çıktı. Tutarı 100 milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk dahil her türlü gayrımeşruluk ortaya çıkıyor. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen bilgilerle yargının isnat ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunlar, kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmaya çalıştı."