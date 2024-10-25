AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ saldırısında medyayı suçladı.

"Medyamız bu tip olaylarda kötü bir sınav veriyor" diyen Erdoğan, "Görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, buradaki konuşmasında TUSAŞ saldırısına ilişkin "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız

Türkiye, tüm tehditleri kaynağında bertaraf edecektir. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyenlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık.

Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.

Terörün gayesi sadece kan dökmek değildir toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde bazı çevreler bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına yardım ediyor. Sosyal medya operasyon aygıtı gibi. Hassasiyetler ülkemize gelince esirgeniyor. Bizi asıl üzen böyle meselelerde daha çok sorumlu çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz yazılı görsel medyamızdır.

Son dönemde medyamız bu tip olaylarda kötü bir sınav veriyor. Medyamızı çok kötü bir sınav vermiştir. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ’taki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin memleketin, hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekir. Görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermiştir."