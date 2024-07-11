Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.