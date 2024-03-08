Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.

Dünya
  • 08.03.2024 19:26
  • Giriş: 08.03.2024 19:26
  • Güncelleme: 08.03.2024 19:38
Kaynak: AA
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ikinci kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ele alınması bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol