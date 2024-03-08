Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ikinci kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.
Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ele alınması bekleniyor.