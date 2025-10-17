Erdoğan: Ülkemizin kapısı her yatırımcıya açık, gereken desteği vermeye hazırız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kapısının her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devletimizin tüm kurumları, bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ülkemize yatırım yapmak herkese yardım etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu söyleyen Erdoğan, 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sırada olduklarını bu sene 11. sıraya yükselmeyi öngördüklerini bildirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı, son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafe aldıklarını iddia etti.

Konuşmasının son bölümünde Gazze'deki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, "Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin hazırlaması için yoğun çaba içerisindeyiz" ifadeleriin kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri şahsım, milletim ve ailem adına selamlıyor, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. 5. Türkiye-Afrika İş Forumu'nun hayırlı olmasını diliyorum.

İlkini 2016 yılında tertiplediğimiz forumun zaman içinde Afrika'nın 4 bir yanından katılımcılarla somut kararların alındığı bir platform haline geldiğini görüyorum. 2 gün süresince gerçekleşen toplantılarda tarım, gıda, enerji, madencilik gibi konular paylaşıldı. Misafirlerimiz ülkelerindeki yatırım ortamını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu.

Hızla büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin tüm kurumları, bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ülkemize yatırım yapmak herkese yardım etmeye hazırdır.

"SANCILI GÜNLER GERİDE KALDI"

2005'i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyeye ulaşmasından fevkalade memnunuz. Türkiye'nin Afrika Zirvesi'ndeki gözlemci statüsünün 20'inci yılını idrak ediyoruz.

Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönemde yazılan bu mısralar evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. O sancılı günler geride kaldı. Hamdolsun Türkiye çok gelişti çok değişti. Kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 17. EKONOMİSİYİZ"

G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. 2002 de 238 milyar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolarken 2024 yılında 14751 dolara ulaştı. 2025 ikinci çeyreği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62,milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz.

Şubat 2023'te 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadık, 90 milyar dolar civarı harcama yaptık. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edilmesi. Bu rakamları daha da çoğaltabiliriz. Sadece 23 yılda başardıklarımız, inşallah gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır. Türkiye dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine bakmıyor, nerede olursa olsun, ihtiyaç sahipleri için koşturuyoruz. Başkaları gibi maddi karşılık beklemiyoruz.

GAZZE MESAJI

Kıtayla münasebetlerimizi günden güne geliştirdik, güçlendirdik. Büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunuyor. Türk yükleniciler Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan projeleri üstlenmiş durumda. Yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdam ediliyor. Eğitimden kalkınma yardımlarına kıtadaki dostlarımızın her zaman yanındayız. Barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Somali ile Etiyopya arasında arabulucuk rolümüz, bir örnektir. Sudan'da yaşanan çatışmalar bizi de derinden yaralıyor. Artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece kurşunlar ve bombalar değil, açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası kuruluşların yeterince müdahale etmediğini görüyoruz. Bu hepimizin insanlık görevidir. Kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kolonyalizm kağıt üstünde yıllar önce son bulmuş ama post modern yöntemlerle varlığını devam ettirmiştir. Afrika'ya geçmişte beyaz adamın yükü olarak bakanlar, bugün de aynı durumdadır. Bunu kıtanın kaderi olarak görüyorlar. Ekonomik çıkarları olmayınca sorumluluk almıyorlar. Kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini biliyoruz. Savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Yükü çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan'da değil, işte en son Gazze'de gördük.

İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü çatışmalarda 68 bin kardeşimiz şehit oldu. Bize demokrasi dersi veren batılı devletler, İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerim de vicdanlı bir duruş sergilemiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Buradan Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizim de gayretlerimizle ateşkes sağlandı. Mısır'da çok önemli bir deklarasyona imza attık. Barışın kalıcı olması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."