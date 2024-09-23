Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Dünya
  • 23.09.2024 19:34
  • Giriş: 23.09.2024 19:34
  • Güncelleme: 23.09.2024 19:36
Kaynak: AA
Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile bir araya geldi
FOTOĞRAF: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

BirGün'e Abone Ol