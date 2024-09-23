Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.