Erdoğan: Uluslararası siyasi zeminde kırılmalar yaşanıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası siyasi zeminde kırılmalar yaşanıyor.

Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır. Zayıf güçlünün karşısında yalnızlığa mahkum edilmiştir. Ortada kimsenin itiraz edemeyeceği bir sistem krizi vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen işbirliği ile birlikte itibarını da kaybetmiştir.

Komşumuzun evi yanarken nasıl rahat edemezsek, bölgemizde sıkıntı varken de rahat edemeyiz. Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle. "

