Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Görüşmeler, baş başa ve heyetler arası formatta gerçekleştirildi.

Güncel
  • 07.02.2026 16:43
  • Giriş: 07.02.2026 16:43
  • Güncelleme: 07.02.2026 16:48
Kaynak: AA
Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Dolmabahçe’de resmi törenle karşıladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

