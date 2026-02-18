Erdoğan vaat etmişti: Emekliye seyyanen zam teklifi Meclis’e sunuldu

AKP’nin 2023 seçimlerinden önce en önemli vaatlerinden biri memur emeklileri için seyyanen zam verilmesiydi.

Erdoğan "Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak” demişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 yıla karşın bu konuda bir adım atılmadı.

2,5 MİLYON MAĞDUR

Bu arada memur emeklilerinin yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesine yönelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesinde, emekli memurların ekonomik koşullar nedeniyle onurlu bir yaşam sürmelerinin zorlaştığı savunuldu. Gerekçede, özellikle 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nedeniyle yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin mağdur olduğu belirtildi.

Çalışan memurlar ile emekliler arasındaki gelir farkının derinleştiği vurgulanan gerekçede, bu durumun sosyal devlet ve Anayasa’nın güvence altına aldığı sosyal güvenlik hakkı ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

"SEYYANEN ZAM HAKTIR"

CHP Milletvekili Engin Altay’ın verdiği kanun teklifinde "Teklifimizle; memurlara halihazırda ödenen 22 bin 157 TL’lik seyyanen artışın memur emeklilerine de aynen yansıtılmasını öngörüyoruz. Memur emeklisine 22 bin 157 lira seyyanen zam haktır. Bugün bir memur aktif görevdeyken aldığı ilave artışı, emekli olduğunda kaybetmektedir” denildi.

Altay, kanun teklifiyle “memurlar ve emekli memurlar arasındaki adaletsizliklerin giderilmesini ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesini” amaçladıklarını kaydetti.