Erdoğan vakıf sistemini övdü: 2 milyon TL'ye cemaat vakfı kuruldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “vakıf kültürünü gelecek kuşaklara aktarma” mesajının ardından, Erenköy cemaatine bağlı Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı çatısı altında yeni bir vakıf kurulması dikkat çekti. Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesinin kurduğu Hacaloğlu Vakfı’nın 2 milyon TL sermayeyle faaliyet göstereceği belirtildi.
Erdoğan, Vakıf Haftası Programı'ndaki konuşmasında; "Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” dedi
ERENKÖY CEMAATİ ATAĞA GEÇTİ
Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Erenköy cemaatinin 30'u aşkın farklı ülkede 135 eğitim kurumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'na bağlı olarak, inançlı ve kültürel olarak donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla 2 milyon TL mal varlığıyla Hacaloğlu Vakfı'nı kurması dikkat çekti.
KURUCU KAMU BANKASI YETKİLİSİ
cumhuriyet.com.tr'den Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Hacaloğlu Vakfı'nın kurucularının Vakıf Katılım Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesi olduğu belirlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan vakıf senedinde kurucular, Öztürk Oran, eşi Birsen Oran, kızları Nafiye Burcu Misilli ile Rabia Oran Tapar yer aldı.
Senette gösterilen yönetim kurulunda ise damadı Mehmet Misilli bulunuyor.
Vakıf Katılım Bankası ise 2016'da faaliyete başlayıp, sermayesinin tamamı yönetim ve temsili doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılan vakıflara ait olarak, faizsiz bankacılık planıyla çalışan bir kamu katılım bankasıdır.