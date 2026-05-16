Erdoğan vakıf sistemini övdü: 2 milyon TL'ye cemaat vakfı kuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cemaatlerle iç içe geçen vakıf sisteminin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulamıştı.

Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesi; Erenköy cemaatine bağlı 2 milyon TL sermayeli Hacaloğlu Vakfı'nı kurması dikkat çekti.

Erdoğan, Vakıf Haftası Programı'ndaki konuşmasında; "Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” dedi

ERENKÖY CEMAATİ ATAĞA GEÇTİ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Erenköy cemaatinin 30'u aşkın farklı ülkede 135 eğitim kurumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'na bağlı olarak, inançlı ve kültürel olarak donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla 2 milyon TL mal varlığıyla Hacaloğlu Vakfı'nı kurması dikkat çekti.

KURUCU KAMU BANKASI YETKİLİSİ

cumhuriyet.com.tr'den Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Hacaloğlu Vakfı'nın kurucularının Vakıf Katılım Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesi olduğu belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan vakıf senedinde kurucular, Öztürk Oran, eşi Birsen Oran, kızları Nafiye Burcu Misilli ile Rabia Oran Tapar yer aldı.

Senette gösterilen yönetim kurulunda ise damadı Mehmet Misilli bulunuyor.