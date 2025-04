Erdoğan ve ailesinin şikayetiyle dava açılmıştı: Gazeteci Karabay'a hapis cezası verildi!

Gazeteci Furkan Karabay hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla açılan davada hapis cezası verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Karabay'ın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

MLSA'nın aktardığına göre, Mirgün Cabas'ın Youtube kanalındaki programına 19 Ocak’ta konuk olarak katılan Furkan Karabay'ın programdaki ifadeleri nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğulları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikâyeti üzerine "cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "iftira" iddialarıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

SAVCI, KARABAY İÇİN CEZA İSTEDİ

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Karabay ve avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu. Erdoğan ailesinin avukatının da hazır olduğu duruşmada savcı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Karabay'ın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Karabay, "Her dakika her an hukuksuzlukların yaşandığı Çağlayan adliyesinin mahkemelerinden herhangi bir talebim yoktur" dedi.

Karabay’ın avukatı Enes Hikmet Ermaner de esasa karşı beyanında, “Davaya konu iddialar daha önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ‘Man Adası belgeleri’ olarak açıklanmış. Cumhurbaşkanı tarafından Kılıçdaroğlu’na davalar açıldı. Yargıtay bu belgelerin gerçek olduğunu söyleyerek davaların reddine karar vermiştir. Dolayısıyla suça konu yayındaki iddialara konu belgelerin gerçekliği Yargıtay tarafından ortaya konulmuştur. Suç oluşmamıştır” dedi.

Furkan Karabay'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "iftira" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, “hakaret” suçundan ise Karabay'ın beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Bence alacağını aldı burada ailesi olarak. Ailesi zaten şuan deniz taşımacılığında da iyi bir yerde. Güzel de bir sermayeleri var man adası belgeleri de burada ortaya çıkmıştı bence Erdoğan alacağını aldı...", "...sermaye olarak da alacağını aldı..." ifadeleriyle hukuk dışı kazanımlar olduğu yönünde somut fiil isnadında bulunulduğunu ve Youtube üzerinden yayınlanan videoyu çok sayıda kişinin görmesi nedeniyle de suçta aleniyet unsurunun bulunulduğuna yer verildi.

Karabay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine yönelik hakaret kastı amacıyla isnatta bulunduğunu iddia eden savcı, iftira suçunun yasal unsurlarının oluştuğunu belirtti. Yeterli delil bulunduğunu da belirten savcı, Furkan Karabay'ın "cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret", ve "iftira" suçlamalarından cezalandırılmasını talep etti.