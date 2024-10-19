Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan İsrail için farklı mesajlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Bugünkü görüşmelerimizi zengin bir gündem üzerine inşa ettik. Kapsamlı bir şekilde ilişkileri ele aldık.

İkili ticaretimiz 50 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 60 milyar dolar. Savunma sanayi konusunda geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak işbirliğimizi yükseltmeyi istiyoruz. Bu konuda Scholz'un tutumunu takdir ediyoruz.

Aşırı sağ Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar Avrupa'da yaşayan Türkleri tedirgin ediyor.

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alış verişinde bulunduk. AB ile ilişkilerimize dair beklentilerimizi Scholz'a aktardım. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda atacakları adımların hepimizin menfaatine olduğunu aktardım.

Gazze ve Lübnan konularını da ele aldık. Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail üzerinde gerekli baskı oluşturulması için uluslararası baskı oluşturmak için elimizden geleni yapmamız şart. Vicdan sahibi tüm siyasetçilerin İsrail'e dur demesini bekliyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Scholz ise şunları söyledi:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın bilgi alış verişlerinde bulunmamız çok önemli. Hem ikili konularda hem de dünyadaki konularda.

Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısını hepimiz uluslararası hukukun bir ihlali olarak gördük. Ancak bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi için ne yapabiliriz? Rusya, tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor.

Ancak biz İsrail konusunda farklı fikirlere sahibiz. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı korkunç bir suçtu. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu görüşüne sahibiz.

Göç ve mülteciler konusunda Türkiye önemli çabalar harcıyor. Suriye'deki savaşın sonuçları konusunda Türkiye'ye desteğimiz sürecek.

Türkiye ve AB arasında ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz. "